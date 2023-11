Aandacht voor psychische verwaarlozing tijdens Week tegen Kindermishandeling

KRALENDIJK – In de strijd tegen kindermishandeling staat Bonaire deze week, van 20 tot en met 26 november, in het teken van een speciale campagne gericht op psychische en emotionele verwaarlozing. Deze themaweek, georganiseerd door Jeugdzorg (ZJCN) en partners zoals OLB, Sentro Akseso Boneiru, ZW groep, Voogdijraad en EOZ, heeft als doel bewustwording te creëren over deze vaak onzichtbare vorm van kindermishandeling.

Dit jaar ligt de focus op emotionele verwaarlozing, een vorm van mishandeling die minder bekend is, maar diep ingrijpende gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van kinderen. Het ontbreken van aandacht voor de gevoelens en meningen van kinderen zijn voorbeelden van deze verwaarlozing.

De week wordt ingeluid met een netwerkevenement voor jeugdprofessionals en ketenpartners. Op scholen worden stripboeken en posters verspreid om het thema te benadrukken. In gesprekken met leerlingen van groepen 7 en 8 wordt de ernst van emotionele verwaarlozing besproken. Een rondrijdende bus met jeugdprofessionals bezoekt wijken om het thema onder de aandacht te brengen. De campagneslogan ‘Praat met liefde’ benadrukt het belang van open communicatie en liefdevolle aandacht.

Tevens ondersteunt de campagne “Tei p’abo”, die zich richt op het doorbreken van huiselijk geweld en kindermishandeling, deze themaweek. Met de focus op het thema ‘schaamte’ probeert “Tei p’abo” het taboe rondom huiselijk geweld en kindermishandeling te doorbreken. Dit jaar vindt de Week tegen Kindermishandeling voor de zesde keer plaats, als onderdeel van deze bredere campagne.

Voor meer informatie over kindermishandeling en huiselijk geweld, kunnen geïnteresseerden terecht op www.meldpuntguiami.com.