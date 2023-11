Weerbericht voor Bonaire: Weinig wind aan begin van de week

Nog steeds heeft Bonaire te maken met uitlopers van een tropische depressie die vooral in de Dominicaanse Republiek problemen heeft opgeleverd. In Bonaire zal er komende week een kans op regen en weinig wind zijn.

De tropische depressie van afgelopen weekend heeft grote problemen veroorzaakt in de Dominicaanse Republiek. De hevige regenval heeft daar dodelijke ongelukken opgeleverd. Nog steeds bestaat de kans dat deze depressie ook in Bonaire regenval met onweer gaat opleveren.

Op maandag kan het weer alle kanten op gaan. Grote regenbuien zijn in de buurt van Bonaire. Of deze overlast gaan veroorzaken, is nog niet bekend. Ook zal er veel bewolking aan de lucht te zien zijn. Waarschijnlijk zal de wind gaan liggen. Deze zal tot en met donderdag zwak tot matig zijn.