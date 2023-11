Verbazing over plaatsing elektrische steps langs wegen Bonaire

KRALENDIJK – Door veel inwoners wordt met verbazing gereageerd op het verschijnen van groepjes elektrische steps die op strategische plekken op het eiland staan gegroepeerd.

De steps, waarover door de initiatiefnemers tot nog toe weinig of niks bekend werd gemaakt, worden verhuurd via het bedrijf Hopp Bonaire. Volgens een website van het IJslandse bedenker van de Hopp step gaat het om een milieuvriendelijk antwoord op het mobiliteitsvraagstuk. Het starten van de step, wat kan met een speciale app van Hopp, kost 1 dollar. Per minuut dat de step wordt gebruikt, wordt een aanvullend tarief in rekening gebracht.

Wie op Bonaire achter de operatie zit, wordt niet direct duidelijk uit de informatie die op de Facebookpagina van het bedrijf Hopp Bonaire terug te vinden is. De internationale Hopp-organisatie biedt de scooters via een franchiseformule op meerdere plekken in de wereld aan.

Toegestaan?

Er worden op sociale media vragen gesteld over in hoeverre de scooters op de wegen op Bonaire zijn toegestaan. Daarnaast zijn er opmerkingen over de verkeersveiligheid en andere aspecten die samenhangen met het gebruik van de elektrische steps. Op het grootste deel van het lokale wegennet zijn geen aparte rijstroken voor bijvoorbeeld fietsers of brommers. Rijden op de grote weg, samen met alle andere verkeer, kan dan ook gevaarlijke situaties opleveren, nog afgezien van de gebrekkige staat van de wegen.