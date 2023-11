Arthur Sealy bekritiseert reisgedrag en gebrekkige communicatie raadsleden Bonaire 

KRALENDIJK – Politiek commentator, Arthur Sealy ergert zich aan het gebrek aan communicatie van het nieuwe bestuurscollege, maar ook aan het reisgedrag van de leden van de eilandsraad. Sealy maakt daar, in een commentaar op zondag, enkele rake opmerkingen over.

“Een belangrijk aspect is communicatie met de bevolking. De raadsleden gaan naar Sint-Maarten en vervolgens naar Statia zonder een officiële vergadering met Van Huffelen. Geen communicatie over de WolBes en finBes. Men is op 1 december op Saba, daarna naar Bonaire om op 3 december naar Nederland te reizen voor een vergadering aldaar. Wat zijn de stemadviezen voor de partijen M21, DP, UPB, MPB en Vrolijk? Maakt het niet uit om het volk uit te leggen wat de effecten zijn van een rechts- of linksgeoriënteerde regering? Of maakt de Tweede Kamer verkiezing niet uit?” vraagt Sealy zich af.

“Het lijkt erop dat er haast is om kennis te maken met nieuwe parlementariërs in Nederland. Dit is interessant doen, en mooi weer spelen met geld van de gemeenschap”, meent Sealy.

Prioriteiten

Volgens Sealy moet prioriteit liggen bij het verbeteren van de communicatie, stoppen achteruitkijken en naar het vorige college wijzen. “Hoe kunnen we de situatie in Tanki Matrimonio en Kaya Apelsina verbeteren, parkeervoorzieningen voor auto’s in de stad realiseren, regelgeving opstellen voor het openbaar vervoer, huisvesting verbeteren voor mensen die wonen in deplorabele omstandigheden en hulp voor geitenbezitters die last hebben van loslopende honden”, zo zegt Sealy.