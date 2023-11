Sinterklaas op feestelijke wijze aangekomen op Bonaire

KRALENDIJK – Sinterklaas en zijn Pieten zijn gisteren op een feestelijke wijze aangekomen op Bonaire. De goedheiligman werd onder brede belangstelling binnen gehaald. Nadat de boot aan kwam, werd Sint op het Wilhelminaplein welkom geheten door vele kinderen en ouders. Fotocredit Jan Pieter

De Sint kwam al vroeg op de zaterdagochtend aan. Honderden kinderen stonden klaar om hem maar vooral ook de pieten te ontvangen. Sint en zijn veertig pieten hadden een lange reis afgelegd van Spanje naar Bonaire.

Sinterklaas en zijn veertig pieten kwamen aan met de boot.

Nadat de boot was aangemeerd, ging de goedheiligman naar het Wilhelminaplein. Met zijn paard kwam Sint de vele aanwezige kinderen en ouders tegemoet. Op het podium werd een leuke show gegeven.

Geen ongeregeldheden

De politie was met vele agenten aanwezig. Gelukkig was dit achteraf gezien nergens voor nodig. Het bleef rustig in het centrum van Kralendijk. Een woordvoerder van de politie liet het volgende weten: ,,Het is rustig. Maar uit voorzorg zijn we met een grote groep agenten hier. Fijn dat het feest hier vredig gevierd kon worden”.