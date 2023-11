Fundament gelegd voor overkapping aankomende passagiers Flamingo Luchthaven

KRALENDIJK- Afgelopen week is bij de Flamingo Luchthaven druk gewerkt aan het plaatsen van verzonken betonnen blokken die het fundament moeten gaan vormen van een nieuwe overkapping voor aankomende passagiers.

Nu is het nog vaak zo dat passagiers in de hete zon en soms in de regen moeten staan wachten voor de immigratiebalies en voor het loket om de Visitor Entry Tax te betalen. Dat leverde vaak een minder comfortabele situatie op.

De werkzaamheden zullen nog enkele weken in beslag nemen. The nieuwe overkapping is ontworpen door de architecten van het bureau Lobo & Rayman.