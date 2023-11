Bonaire wint in Concacaf Nations League van Anguilla

Het Nationale voetbalelftal van Bonaire heeft gisteren in de Concacaf Nations League een succes geboekt. In Anguilla werd van het gastland gewonnen. Door de overwinning heeft Bonaire de aansluiting gevonden met koploper Sint Maarten.

De Concacaf Nations League is een toernooi waar 34 landen aan mee doen. Landen uit Noord- midden en ook Zuid-Amerika zijn vertegenwoordigd. Deze 34 landen spelen in league A, B en C. Bonaire speelt dit seizoen in League C.

Komende dinsdag speelt Bonaire de laatste wedstrijd van het toernooi thuis op eigen eiland. Foto: Federashon Futbol Boneriano

Bonaire pakt overwinning

In het Raymond E. Guishard Technical Center in Anguila was Bonaire met 0-3 te sterk. Door doelpunten van Thierry Anthony (2x) en Freadyen Michiel won Bonaire het derde duel in Poule A. In de poule staat Sint Maarten eerste met negen punten en Bonaire tweede met zes punten.

Komende dinsdag speelt Bonaire thuis tegen koploper Sint Maarten. In het stadion Antonio Trenidat gaat het nationale team proberen de laatste wedstrijd van het toernooi te winnen. Kaartjes kunnen worden gekocht bij Lisa Convenience Store, Pomp Station Rincon en Bonaco. Een volwassene betaalt 20 dollar en voor kinderen kost het 12 dollar. De wedstrijd vangt aan om 19.00 uur.