Gemeenschappelijk Hof opent officieel nieuwe vestiging op Sint-Eustatius

ORANJESTAD – Op vrijdag 17 november 2023 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba officieel zijn vijfde vestiging geopend, op het eiland Sint-Eustatius.

President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, mr. De Kort sprak van een lang gekoesterde wens. “Het is een lang gekoesterde wens van mijzelf, alsmede van mijn collega-bestuurders van het Hof, om een vestiging op Sint-Eustatius te openen”. Tot voor kort werden rechtszittingen gehouden in de zaal waar de eilandsraad doorgaans vergadert in de Guesthouse van Sint-Eustatius. In de afgelopen jaren is meermaals vanuit het lokaal bestuur en de bevolking van Sint-Eustatius het verzoek bij mij gekomen om ook op de kleinere eilanden meer aanwezig te zijn. In goede samenwerking met het Nederlandse Ministerie van Justitie & Veiligheid, alsmede het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ben ik verheugd dat wij vandaag de deuren van een eigen vestiging van het Hof op Sint-Eustatius openen. Daarmee hebben wij ook een eigen balie en kunnen wij de Statianen betere toegang bieden tot de rechtspraak’.

Rijke geschiedenis

Het pand gelegen aan de Kerkweg 4 is in 1795 gebouwd en kent een rijke geschiedenis. De rechtszaken zullen voortaan in dit historische pand worden gehouden en de griffie zal niet alleen beschikbaar zijn wanneer de rechter vanuit Sint-Maarten overvliegt. Om te beginnen zal ook twee keer per week een griffiemedewerker aanwezig zijn om het publiek van informatie te voorzien en om stukken in ontvangst te nemen.

Op vrijdagochtend vond ook al een eerste zitting plaats in het nieuwe onderkomen.