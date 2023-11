Weekend weerbericht voor Bonaire: lagedrukgebied in aantocht

Bonaire heeft een goede week meegemaakt met veel zonuren en weinig regen. Komend weekend zal er een lagedrukgebied in de buurt van het eiland vormen. Het gevolg, minder wind en een kans op regen met onweer.

Het lagedrukgebied ontwikkelt zich ten noordwesten van de ABC-eilanden. Vanuit dat drukgebied is er een tropische cycloon gevormd die richting het noordoosten trekt. Deze zal niet over Bonaire heen gaan. Wel kan de cycloon ervoor zorgen dat een stevige bui en onweer voelbaar is op het eiland.

Vrijdag zal er weinig veranderen met de wind. Vanuit de oostkant is er een stevige wind die snelheden heeft tussen de 17 en 24 knopen. Dit is anders op zaterdag. De wind gaat langzaam minder worden en zal op zondag eindigen met windsnelheden tussen de 10 en 13 knopen.