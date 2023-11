STINAPA en Piskabon delegatie op belangrijke visserijconferentie in de Bahamas

KRALENDIJK – Vertegenwoordigers van STINAPA en Piskabon hebben Bonaire vertegenwoordigd tijdens de 76e jaarlijkse conferentie van het Gulf and Caribbean Fisheries Institute in Nassau, Bahamas. Deze conferentie, gehouden van 6 tot 10 november, stond in het teken van het bevorderen van duurzame visserij door de verbinding tussen wetenschap en samenleving te versterken.

Tijdens deze internationale bijeenkomst lag de focus op het uitwisselen van kennis en ervaringen met beheerders van mariene beschermde gebieden (MPA’s), vissers, en visserijfunctionarissen uit de regio. Het doel was om inzichten te vergaren die kunnen bijdragen aan een positieve impact op de visserij en mariene ecosystemen in Bonaire.

De deelname van de Bonaireaanse delegatie benadrukt het belang van internationale samenwerking en kennisdeling voor het behoud van mariene biodiversiteit en duurzame visserijpraktijken.