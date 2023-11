Nieuwe brandweerkazerne Saba wordt op vijf december officieel geopend

THE BOTTOM – De nieuwe brandweerkazerne op Saba opent haar deuren op 5 december. De kazerne wordt officieel geopend door de gezaghebber Jonathan Johnson.

Lokale commandant Julio Every kijkt ernaar uit: “sinds juli werken we hier al. Maar we zijn blij en trots op onze kazerne en ons werk nu ook aan onze ketenpartners en inwoners te laten zien.”

Volgens Every beloof het een mooie dag te worden, waarbij uitleg wordt gegeven over de kazerne en het werk dat er wordt verricht. Every zegt ook te hopen dat veel inwoners van het eiland gebruik zullen maken van de gelegenheid een kijkje te nemen achter de schermen bij de nieuwe kazerne.