Lid Raad van Toezicht voor Stichting Ieder Kind een Talent

Stichting Ieder Kind een Talent Bonaire is verantwoordelijk voor het onderwijs op basisschool Het Koraal. Het Koraal is een nieuwe kleinschalige, maar snelgroeiende, basisschool op Bonaire. De school biedt onderwijs op maat aan middels uitdagende leerroutes en de focus ligt op de individuele onderwijsbehoeften van de leerling.

Nadat de school een aantal jaren als privéschool heeft gedraaid heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onlangs de school aangewezen als een nieuwe door de overheid bekostigde school. Op de school werkt een team van deskundige en gepassioneerde professionals met een groot hart voor de leerlingen. Dit team ondersteunt leerlingen om hun talenten te ontwikkelen en bereidt hen voor op een actieve en volwaardige deelname aan de samenleving. Medewerkers leren continu ván en mét collega’s door het onderwijs in units te organiseren. Elke medewerker is eigenaar van zijn eigen ontwikkeling en krijgt alle ruimte om te groeien als mens en als professional.

De stichting heeft als doel kwalitatief goed en hoogwaardig onderwijs te verzorgen aan leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 14 jaar, al dan niet met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Het uiteindelijke doel daarbij is leerlingen te leren hoe zij later als zelfstandige en zelfbewuste burgers kunnen functioneren in de samenleving van morgen. Om deze visie te verwezenlijken zoekt de stichting actief naar de verbinding met ouders, scholen, collega-besturen, het Openbaar Lichaam Bonaire en andere stakeholders zoals jeugdhulp, opleidingsinstituten en andere organisaties.

In de besturingsfilosofie van Stichting Ieder Kind een Talent draait het om de leerling en het onderwijs dat hij of zij krijgt en er is sprake van directe communicatie tussen de verschillende verantwoordelijkheids-lagen. Inherent hieraan is dat de Raad van Toezicht (RvT) van de organisatie vertrouwd en bekend moet zijn met wat er gebeurt in de school met een oprechte belangstelling en een hart voor onderwijs.

Voor de verwezenlijking van de ambitie en de realisatie van een succesvolle toekomst voor basisschool Het Koraal is Stichting Ieder Kind een Talent op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht. De Raad bestaat op dit moment uit drie leden.

De verantwoordelijkheid van de RvT

De Raad van Toezicht van de stichting is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Zij opereert, vanuit een maatschappelijk betrokken positie bij het onderwijs en ondersteuning die door Stichting Ieder Kind een Talent wordt geboden. De werkwijze van de RvT is in overeenstemming met de wet en ‘Code Goed bestuur’ voor het primair onderwijs, zoals die door de PO-raad is vastgesteld.

Bestuur en toezicht

De relatie tussen bestuurder en toezichthouders wordt ervaren als betrokken en is gebaseerd op vertrouwen. Er heerst een open en ontspannen sfeer tussen RvT en de bestuurder. Een sfeer waar gedacht wordt in kansen en mogelijkheden, waarbij kritische vragen gesteld kunnen worden zonder daarbij de verschillende rollen uit het oog te verliezen. De RvT streeft naar een diverse samenstelling, met een team dat bestaat uit verschillende persoonlijkheden met verschillende achtergronden. De discussies worden daardoor verrijkt, onderwerpen kunnen op diverse manieren belicht worden. Breed blijven kijken, schetsen van andere perspectieven en ruimte geven aan de ander, is de relatie die zij willen vasthouden.

De functie

In haar samenstelling is de RvT een multidisciplinair team. Zij is maatschappelijk breed geïnformeerd. Elk lid van de Raad is een generalist met de benodigde kwaliteiten om de verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de stichting als geheel. Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid c.q. specifieke achtergrond. Dit ter verhoging van de kwaliteit als geheel. Samen geven de leden invulling aan alle aandachtsgebieden: Onderwijskwaliteit en ondersteuning; Organisatie en huisvesting; Personeel en medezeggenschap; Financiën en beheer.

Leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de doelstelling van de stichting, zoals die in de statuten zijn omschreven. Ieder lid dient te beschikken over voldoende tijd om serieus invulling te kunnen geven aan het lidmaatschap van de Raad. Gemiddeld komt de RvT vijf keer per jaar bijeen. Daarnaast kan het bijwonen van bijvoorbeeld bijeenkomsten met stakeholders en werkbezoeken een extra tijdsbesteding vragen. Bij de vervulling van hun functie richten de leden van de RvT zich op het belang van de stichting en de school.

Leden van de Raad zijn toekomstgericht en hebben altijd aandacht voor de verbinding naar buiten toe. Zij weten over welke grenzen er heen gekeken moet worden en welke behouden moeten blijven. De leden hebben een sterk ontwikkeld moreel kompas. Zijn rolbewust, voor zichzelf en naar de ander toe en kunnen rolvast optreden. Leden willen het samen doen, zijn graag de (kritische) sparringpartner voor de bestuurder en geven de gevraagde gezonde tegenspraak en houden de perspectieven die met elkaar zijn afgesproken voor ogen. Huisvesting en financiën staan momenteel hoog op de agenda van de RvT om de snelgroeiende nieuwe school te ondersteunen en vorm te geven.

Profiel: positieve sparringpartner en nieuwsgierige verbinder

Positieve sparringpartner

Jij bent een moderne toezichthouder. Je geeft ruimte en bent scherp op de inhoud. Je neemt mensen mee, durft zorgen te delen en kan goed luisteren, zeker bij veranderingen. Als toezichthouder durf je anders te kijken, stimuleren en goede ideeën te omarmen. Je werkt graag in een prettige, betrokken collegiale sfeer en met een professionele blik ben jij een goede sparringpartner. Je bent een prettige gesprekspartner voor de bestuurder, de andere leden en je netwerkpartners. (On)gevraagd geef je advies op verschillende thema’s. Zelfkritisch en optimistisch. Je bent op de hoogte van onderwijsontwikkelingen, wil het speelveld buiten kennen en stelt op het juiste moment de juiste vragen.

Nieuwsgierige verbinder

Je bent een toezichthouder die mensen bij elkaar houdt. Je bent sensitief en transparant. Zorgt voor een goede sfeer en bent positief aanwezig. Je hebt aandacht voor de inhoud en aandacht voor je mede toezichthouders. Altijd nieuwsgierig naar de organisatie en naar de ander. Je bent respectvol naar anderen en wat bereikt is. Daarbij zet je de ander in zijn kracht en laat je de bestuurder in zijn rol. Je hebt organisatiesensitiviteit, je durft het anders te doen, maar altijd met een duidelijk gekozen perspectief voor ogen. Je bent flexibel genoeg om van de gebaande paden af te wijken. Je bent innovatief, staat open voor vernieuwing. Jij bent ervan overtuigd dat het samen altijd beter is dan alleen. Van nature zoek je dan ook de samenwerking op en zoek je uit hoe je samen verder komt.

Binnen de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een zo breed mogelijk gespreide deskundigheid en maatschappelijke betrokkenheid.

Voor alle leden gelden een aantal kenmerken:

academisch werk- en denkniveau;

affiniteit met en kennis van onderwijs en ondersteuning op de wijze zoals binnen de stichting uitgevoerd;

strategische, bedrijfskundige oriëntatie;

inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht;

beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;

vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol uit te kunnen oefenen, zowel in teamverband als in individuele contacten met de bestuurder;

analytisch vermogen;

integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;

maatschappelijke betrokkenheid;

bekendheid met de regio.

Aanbod

Wil jij kennis en expertise brengen en halen in een toezichthoudende rol met een maatschappelijke impact? Dan nodigen we jou uit te reageren. Er wordt gekeken naar aanvulling en nieuwe toegevoegde waarde. Er wordt gezocht naar een goede diversiteit binnen de Raad van Toezicht.

Procedure

De procedure voor werving zal bestaan uit de volgende stappen:

Stap 1: Een persoonlijk gesprek waarbij je kennis maakt met de leden van de Raad van Toezicht en de mensen binnen de organisatie.

Stap 2: Beoordelen/ bekijken of jouw profiel overeenkomt met de mogelijkheden binnen de stichting en de Raad van Toezicht.

Stap 3: Bij geschiktheid komt er een gesprek met meer diepgang en inhoud t.a.v. de taken en verantwoordelijkheden binnen de Raad van Toezicht.

Geïnteresseerd

Herken jij jezelf en ben je geïnteresseerd in een plek binnen de Raad van Toezicht van Stichting Ieder Kind een Talent? Reageer dan snel maar uiterlijk 1 december door je CV en motivatie te sturen naar info@hetkoraalbonaire.com t.a.v. Raad van Toezicht Stichting Ieder Kind een Talent.

Voor meer informatie bel naar +599 7872333 of kijk op www.hetkoraalbonaire.com