Rotary Club Bonaire benadrukt ernstige gevolgen van plasticvervuiling

KRALENDIJK – De Rotary Club Bonaire heeft onlangs gynaecologe Sylvia Dermout uitgenodigd om tijdens een lunchvergadering te spreken over de schadelijke effecten van plastic op het milieu en op het lichaam.

Dermout, die ook lid is van de Rotary Club Krommenie, benadrukte de dramatische toename van plasticafval sinds 1970 en de impact hiervan op de oceanen. Tijdens haar presentatie wees ze op de gevaren van plastic in het milieu, waarbij grote hoeveelheden via rivieren in de zee belanden en enorme afvalvelden vormen, zoals in de Stille en Atlantische Oceaan. Ze benadrukte ook de aanwezigheid van microplastics in het menselijk lichaam, inclusief pasgeborenen, en adviseerde het gebruik van glazen in plaats van plastic flessen. Dermout’s betoog werd ondersteund door verwijzingen naar de opruimacties op Bonaire, waarbij alleen al in één week 15.000 kilo plastic werd verzameld.

In haar presentatie verwees ze ook naar Boyan Slat, de Nederlandse uitvinder die de Ocean Cleanup-stichting heeft opgericht om plastic uit oceanen en rivieren te verwijderen. Dermout benadrukte de noodzaak van actie, zowel op individueel als collectief niveau, door minder plastic te gebruiken en deel te nemen aan opruimacties. Ook moedigde ze aan om plastic voor hergebruik in te leveren bij lokale inzamelpunten zoals Selibon en Bondigro op Bonaire.