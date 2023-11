Renewal Bonaire ontvangt financiering voor koraal restoratie

Een samenwerking tussen Reef Renewal Bonaire, SECORE international en FUNDEMAR uit de Dominicaanse Republiek zal de komende drie jaar verder ontwikkeld worden. De drie partijen hebben het doel om het kweken van koraal larven op Bonaire en de Caraïbische eilanden uit te breiden.

Net zoals de rest van de wereld heeft Bonaire te maken met klimaatverandering. De stijging van de zeespiegel, Stony Coral Tissue Loss Disease (SCTLD) en de opwarming van de oceanen zijn een aantal grote problemen. Laatste genoemde probleem zorgt er bijvoorbeeld voor dat de koraalriffen van Bonaire te maken hebben met koraalverbleking. De verbleking zorgt ervoor dat het koraal op termijn sterft.

Reef Renewal Bonaire krijgt subsidie

Een verbeterde samenwerking tussen de drie partijen gaat er voor zorgen dat onderzoek en ontwikkeling op het gebied van herstel van de koraalriffen zal worden geïntensifieerd. Dit 3-jarige project wordt ondersteund met een financiering van 1,38 miljoen dollar van het Coral Research & Development Accelerator Platform (CORDAP), een subsidieprogramma van de VN dat is ontworpen om onderzoek en ontwikkeling rondom het herstel van koraalriffen wereldwijd te versnellen. Met het geld zullen koraalkweektechnieken op onder andere Bonaire worden geoptimaliseerd en worden uitgewerkt. Op een stervormige keramische substraat kunnen de larven zich vestigen.

Larvenkwekerij kan oplossing zijn

Om met de eerder genoemde problemen om te gaan is Reef Renewal Bonaire actief bezig om oplossingen te bedenken. Het planten en laten groeien van koralen is een van de manieren om de koraalriffen te beschermen. Een andere ontwikkeling is het ontwikkelen van koraal, waarbij gebruik wordt gemaakt van de seksuele reproductie van koralen: ,,De uitbreiding van onze larven kweek activiteiten in Bonaire kan één van de oplossingen zijn om nieuwe koralen te ontwikkelen. We kweken de larven en geven ze een geschikte plek om zich te nestelen. Het uiteindelijke doel is om het rif sterker en veerkrachtiger te maken”, aldus Caitie Reza die verantwoordelijk is voor de communicatie bij Reef Renewal Bonaire.

Een soort boot met larven wordt dan boven een koraalrif geplaatst. We proberen deze larven te vestigen op bestaande riffen. Je moet het zo zien, we proberen ze een huis te geven. Uiteindelijk is het doel dat hierdoor nieuwe stukken koraal kunnen groeien”

Bonaire had al een larvenkwekerij

Een drijvende larvenkwekerij werd in mei 2023 geïnstalleerd bij Oil Slick Leap. Een soort boot wordt dan boven een koraalrif geplaatst. De larven in deze boot, moeten zich gaan vestigen op een bestaand rif. Ze zoeken als het ware een nieuw huis. De boot zorgt voor een beschermende omgeving. De larven zoeken onder de boot naar een plekje op een stervormige keramische substraat. Met andere woorden, dit is een soort ‘ster’, waaraan zij zich aan vast klampen.

Deze kwekerij werd uiteindelijk een aantal weken gebruikt tijdens het ‘paaiseizoen’. De test zorgde er wel voor dat vanaf april 2024, als er een nieuw paaiseizoen komt, er meer van dit soort kwekerijen in de wateren van Bonaire te zien zullen zijn. Reza legt uit: ,,Wij zijn heel blij met de subsidie. Door het geld kunnen de drie partijen intensiever samenwerken op het gebied van onderzoek en implementatie voor koraal restauratie. We hopen dat de riffen in Bonaire hierdoor gezonder, sterker en biodiverser gaan worden”.