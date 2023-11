DG Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat bezoekt Bonaire

KRALENDIJK – Afgelopen week heeft de Directeur Generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat, Arne van Hout, een bezoek gebracht aan Bonaire.

Met de eilandsraad en het nieuwe bestuurscollege had Van Hout en zijn delegatie, naar eigen zeggen ‘diepgaande gesprekken’ over het werken van de democratie op Bonaire en de verhouding met Nederland. “Het was duidelijk dat dit gesprek zeker nog niet klaar is”, zegt Van Hout daarover.

De DG had ook gesprekken met de Centraal Dialoog over onder meer het vermogen van het sociaal minimum op de BES-eilanden en de positieve gevolgen en de uitdagingen daarvan en ontmoetten hij vertegenwoordigers van de Stichting EQ, met wie werd gesproken over de acceptatie van de LHBTIQ+ gemeenschap op het eiland.

Rondrit

Met een gids van de Fundashon Históriko Kultural Boneriano werd een rondrit gemaakt over het eiland, waarbij onder meer de slavenhuisjes, het centrum van Kralendijk en Museo Chich’i Tan in Rincon werden bezocht.