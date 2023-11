Wetten voor gelijke behandeling voortaan ook voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius

DEN HAAG – De ministerraad heeft op advies van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, besloten dat de wetten voor gelijke behandeling voortaan ook gelden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Dit betekent dat inwoners van de BES-eilanden, die zich gediscrimineerd voelen op basis van bijvoorbeeld geslacht, leeftijd, afkomst, godsdienst, handicap of seksuele gerichtheid, nu een beroep kunnen doen op deze wetten.

Zij kunnen discriminatie melden bij een nieuwe anti-discriminatievoorziening BES en daar gratis hulp en advies krijgen. Ook kunnen ze terecht bij het College voor de rechten van de mens voor een oordeel in hun zaak.

Minister De Jonge noemt het ‘hoog tijd’ voor deze stap en benadrukt dat gelijke behandeling een grondrecht is, verankerd in artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. Staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering wijst op de brede steun voor deze maatregel op de eilanden, onderstreept door de dringende oproep van de bestuurscolleges van Bonaire, Saba en Sint Eustatius voor een snelle invoering.

Burgers en bedrijven hebben via internetconsultatie hun mening over het voorstel gegeven. Deze input is meegenomen in een nieuwe versie van het wetsvoorstel. Het kabinet zal dit voorstel nu voorleggen aan de Raad van State, waarna het naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

De verwachting is dat het wetsvoorstel in 2025 in werking treedt, waarmee de bescherming tegen discriminatie in Caribisch Nederland aanzienlijk wordt versterkt.