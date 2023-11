Staatssecretaris Van Huffelen bezoekt Bonaire, Saba en Sint-Eustatius 

KRALENDIJK – Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering, brengt van 12 tot en met 17 november een bezoek aan Bonaire, Saba en Sint-Eustatius.

Een belangrijk onderdeel van het werkbezoek is het vastleggen van de bestuurlijke afspraken met Saba en Sint-Eustatius: de Saba Package en St.-Eustatius Agreement. Met het nieuwe bestuurscollege op Bonaire vinden tijdens dit werkbezoek gesprekken plaats in voorbereiding op een later te ondertekenen bestuursakkoord.

De staatssecretaris is ook verantwoordelijk voor de beleidsagenda Caribisch Nederland. De beleidsagenda is opgesteld om betaalbaar wonen voor meer mensen mogelijk te maken. Op Bonaire spreekt ze daarom met de woningbouwcorporatie Fundashon Cas Bonairiano en bezoekt ze een bouwplaats in Hato, waar sociale woningen worden gebouwd. Verder staan op Bonaire bezoeken aan kleine ondernemers en aan het MBO op het programma. Met studenten gaat ze in gesprek over studeren en wonen op Bonaire.

Op Saba ondertekent de staatssecretaris een Letter of Intent, waarin afspraken komen te staan over onder meer de bouw van betaalbare woningen op het eiland. Andere ondertekenaars zijn het Openbaar Lichaam Saba, woningcorporatie Bazalt Wonen en de Own Your Own Home Foundation. Op Saba staan ook een bezoek aan de bouwplaats van de nieuwe haven en gespreken met kleine ondernemers op de agenda.

Het werkbezoek wordt afgesloten op Sint-Eustatius. Hier viert de staatssecretaris op 16 november Statia Day mee met de inwoners van het eiland. Om 06.00 uur woont ze de vlagceremonie bij en houdt ze een toespraak ter gelegenheid van de 247ste First Salute.

Verder spreekt de staatssecretaris met de eilandsraad en het bestuurscollege. Ook bezoekt ze het Gemeenschappelijk Hof van Justitie vestiging Sint-Eustatius waar ze een ontmoeting heeft met de president van het Hof. Tot slot gaat ze kijken naar gerenoveerde sociale huurwoningen die worden verduurzaamd door het plaatsen van zonnepanelen.