KLM toestel met afwijkend kleurenschema trekt aandacht op luchthaven van Bonaire

KRALENDIJK – Een KLM Airbus van het type A330 met een wat afwijkend kleurenschema trok op vrijdagavond de nodige bekijks op de Flamingo Luchthaven van Bonaire.

De Airbus waarmee vlucht KL765/767 werd uitgevoerd is te zien met een witte neus. Het gaat in dit geval om nieuw opgezette neuskegel, vaak aangeduid als de radome, die nog niet gespoten is in het gebruikelijke KLM-blauw. Radome is een samentrekking van de woorden radar en het Engelse woord dome, ofwel kegel.

Beschadiging

Vervanging van de neuskegel kan nodig zijn als deze beschadigd raakt door bijvoorbeeld hagel of een zogenaamde bird strike, waarbij vogels tegen het vliegtuig opvliegen. Achter de neuskegel van een vliegtuig, die ook zorgt voor de aerodynamische vorm, gaat de nodige navigatieapparatuur schuil.