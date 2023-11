Het aantal Bonerianen word relatief minder op Bonaire. Vandaar dat Akademia Papiamentu pleit voor bescherming onder Kaderverdrag voor Nationale Minderheden.

Akademia Papiamentu nodigt u uit om op vrijdag 17 november om 19:30 te komen luisteren naar Dr. Bastiaan van der Velden in de Cacique zaal van Plaza Resort. Dr. Van der Velden is een expert in internationale verdragen.

Voertaal is Nederlands en entree is gratis.