Royal Clipper vertrekt weer vanaf Bonaire

KRALENDIJK – Wie gister een bezoekje aan het centrum had gebracht, zag het al. Een prachtig groot zeiljacht lag aangemeerd bij de pier van Kralendijk. De Royal Clipper was ’s middags aangekomen en vertrok aan het begin van de avond.

Met een lengte van 134,8 meter en maar liefst vijf masten maakt de Royal Clipper indruk. In totaal heeft het jacht de mogelijkheid om 42 zeilen omhoog te trekken. Aan de buitenkant is het niet te zien dat er ook nog drie zwembaden aanwezig zijn.

De Royal Clipper wordt op dit moment gebruikt voor cruises in de Caribbean. De volgende keer dat het jacht gespot kan worden in Bonaire is op 27 november.