Miniconferentie Vreemdelingenketen voor versterkte samenwerking Caribisch Nederland

KRALENDIJK- Tijdens de miniconferentie van de vreemdelingenketen op 26 oktober 2023 stonden vragen over het nader tot elkaar brengen van de strafrechtketen en vreemdelingenketen centraal.

Gezaghebber Nolly Oleana benadrukte het belang van samenwerking binnen de ketens als basis voor een solide fundering voor de volgende generatie. Hij gelooft dat door het bundelen van krachten resultaten kunnen worden behaald. Het doel van de dag was om de potentie in de zaal te benutten en zo een volgende stap te zetten in de versterkte samenwerking tussen de ketenpartners, met als uiteindelijk streven een beter, mooier en veiliger Caribisch Nederland voor iedereen.

Het programma omvatte verschillende presentaties, break-out sessies en plenaire discussies, waarbij diverse ketenpartners aanwezig waren, waaronder de IND, SZW, Plenchi di Trabou, KPCN, KMar, Voogdijraad, Kustwacht, OM BES, en het openbaar lichaam Bonaire.

Concrete afspraken

De nadruk lag op het belang van samenwerking, en er wordt positief teruggekeken op de dag, met de intentie om binnen de keten concrete werkafspraken verder te ontwikkelen in de komende periode.