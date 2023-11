Docent Papiamentu Liseo

Scholengemeenschap Bonaire, Onderwijs onder de Zon! SGB is per direct op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame Docent Papiamentu voor de unit Liseo Boneriano. Het betreft een kortdurende ziektevervanging voor een beperkt aantal uren (in overleg).

De Scholengemeenschap Bonaire is volop in ontwikkeling! We werken met elkaar aan een meerjarenstrategie die past bij het onderwijs op Bonaire. Een strategie waar de bewoners van Bonaire profijt van hebben en het eiland steeds verder ondersteunt in de doorontwikkeling. Om die reden is de SGB op zoek naar collega’s die hieraan een bijdrage willen leveren. Ben jij of ken jij iemand die mee wil bouwen, dan is onderstaande functie wellicht iets voor jou!

Liseo Boneriano verzorgt onderwijs voor de klassen van MAVO (Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs), HAVO (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs) en VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs).

Wat ga je doen?

Je verzorgt interessante en uitdagende lessen Papiamentu in de onderbouw, havo en vwo en de gehele mavo. Je motiveert, inspireert en stimuleert leerlingen tot het leren leren, speelt in op de leefwereld van leerlingen en begeleidt leerlingen met leer- en gedragsvraagstukken. Je beseft dat voor veel leerlingen op het Liseo de Nederlandse taal niet de moedertaal is. Nederlands wordt dus gezien voor een groot deel van de leerlingen als vreemde taal. Je speelt daar op een creatieve en slimme wijze op in met gebruik van jouw vakkennis en weet de zogenaamde ‘kapstokken’ te vinden die nodig zijn voor de leerlingen om hun kennis aan op te hangen en vast te houden. Onze leerlingen in de onderbouw mavo zijn gebaat bij veel structuur Je bevordert de sociale en persoonlijke ontwikkeling, creëert samen met jouw collega’s een veilig leer- en leefklimaat. Je levert uiteraard een positieve bijdrage aan jouw team en onderwijsontwikkeling.

Wat vragen wij van je?

Je beschikt over minimaal een tweedegraads lesbevoegdheid Papiamentu. Je hebt alles organisatorisch goed geregeld en uiteraard ben je pedagogisch en didactisch sterk waardoor je ook goed kunt differentiëren. De niveauverschillen zijn groot tussen native speakers en leerlingen die uit bijv. Europees Nederland of Spaanstalige landen komen. Je kunt goed samenwerken en overlegt op professionele wijze met de vakgroep over o.a. de lesinhoud. Je kunt voor de leerlingen een duidelijke structuur aanbrengen. Je hebt een proactieve, innovatieve en lerende houding. Je bent stressbestendig, enthousiast en flexibel. Heb je leservaring met NT2, TVO en/of Clil-didactiek, is dat een pre. Je integreert jouw 21st-century skills in de lessen. Bij voorkeur heb je minimaal drie jaren leservaring als docent Papiamentu. Dat is geen must.

Wat bieden wij?

Je komt te werken in het mavo-team. Het team kenmerkt zich door nauwe betrokkenheid bij de leerlingen. Als docent word je gewaardeerd om jouw proactieve houding en jouw initiatieven. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. We bieden een salaris dat past bij de functie en taken (schaal LB met een maximum. Van $ 4.377 bruto bij een fulltime aanstelling) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering.

Deze vacature betreft ziektevervanging voor een bepaalde tijd.

Goed om te weten:

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is verplicht voor het werken in het onderwijs;

Je ontvangt een device van de SGB;

Het is belangrijk dat je een rijbewijs hebt, er wordt weinig gefietst op het eiland (het is niet onmogelijk);

Een medische keuring is een vereiste ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds.

Heb je vragen, neem dan contact op met mw. B. Sol Unit-Directeur van Liseo Boneriano: Tel +599-7157780 of: Barbara.Sol@sgbonaire.com.

Solliciteren? Via: https://werkenbij.sgbonaire.info/vacaturebeschrijving/docent-papiamentu-liseo-2