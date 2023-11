Bon Booty overhandigt cheque na Charity Event aan ZW-groep

KRALENDIJK – Afgelopen weekend organiseerde Bon Booty een Charity Event in Bonaire. De organisatie wilde gelden binnen halen voor de aanschaf van sportuitrusting en spellen voor de ZW-group. Na afloop overhandigde de organisatie een cheque van € 1.100 aan de ZW-group.

De dag begon met de deelnemers die zich verzamelden bij BarP. Bij binnenkomst werden ze begroet met welkomstdrankjes en een uitleg over het doel van het evenement. Nadat de introducties waren afgerond, was het tijd om naar buiten te gaan voor een energieke trainingssessie. Onder begeleiding van een DJ werd er intensief gesport. Na de training was het tijd om tot rust te komen met een geleide yoga cooldown- en stretch sessie, geleid door de lokale yogalerares, Ladina van Swoll.

Overhandiging cheque

Alle deelnemers die meededen aan het Charity Event hadden een kaartje gekocht. Met dit kaartje konden zij prijzen winnen die door lokale sponsoren waren aangeboden. Na de sportsessies werden de inkomsten geteld. Loïs van Diggele en Christiaan Zweers gaven namens Bonbooty een cheque aan de vertegenwoordiger van de ZW-group. In totaal werd er €1.100 bij elkaar gesport voor de verzorgingshuizen op Bonaire.