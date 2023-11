Zeven praktijkondersteuners voor de huisartsenzorg zijn afgestudeerd in Caribisch Nederland

KRALENDIJK – Vrijdag 3 november hebben 2 praktijkondersteuners van Sint-Eustatius en 5 praktijkondersteuners van Bonaire met een feestelijke ceremonie het HBO-diploma voor de opleiding `Praktijkondersteuner Somatiek` ontvangen. Het is de eerste keer dat deze opleiding in Caribisch Nederland georganiseerd is geweest en nu succesvol is afgerond. Dit markeert een belangrijke mijlpaal in de gezondheidszorg op onze prachtige eilanden.

De opdrachtgever voor deze opleiding was Primary Care Caribbean (PCC) die ook de werkgever is van de praktijkondersteuners op Bonaire. Gedurende de intensieve opleiding hebben de studenten zich geschoold in diabetes zorg en de zorg voor patiënten met (het risico op) hart- en vaatziekten. Met deze kwaliteiten zullen de praktijkondersteuners van grote waarde zijn voor de huisartsenpraktijken op Bonaire en voor de Healthcare Foundation op St.-Eustatius. Hun toewijding, doorzettingsvermogen en harde werk hebben geleid tot deze feestelijke dag, waarop hun bekwaamheid en deskundigheid is gevierd.

De inbreng van praktijkondersteuners zal een cruciale rol spelen in de ontwikkeling van de gezondheidszorg, waarbij ze de huisartsen ondersteunen met een proactieve houding naar patiënten met een chronische aandoening. Door de chronische patiënten in de huisartsenpraktijk gestructureerd te behandelen en te begeleiden, wordt de informatie over de ziekte beter overgedragen, de zelfredzaamheid van de patiënt bevorderd en de kans op complicaties voor de patiënt verminderd.

Dank gaat uit naar ZJCN, die deze opleiding mogelijk heeft gemaakt en hiermee een belangrijke investering in de toekomst van de gezondheidszorg voor Caribisch Nederland heeft gedaan. Deze opleiding voor zorgmedewerkers van Caribisch Nederland past bij het streven om de zorg ook zoveel mogelijk door medewerkers uit Caribisch Nederland uit te voeren. Daarnaast is PCC de Hogeschool Breederode erkentelijk, die met flexibiliteit, expertise en toewijding heeft bijgedragen aan het succes van de opleiding. Bijzondere dank gaat ook uit naar de huisartsen en de doktersassistentes. Zij hebben het mogelijk gemaakt om de opleiding stage direct in de praktijk te laten plaatsvinden.

Nu de diploma`s zijn behaald zijn de praktijkondersteuners volledig beschikbaar voor de patiëntenzorg in de praktijken van de huisartsenzorg.