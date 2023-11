WINAIR biedt meer vluchten aan tussen Sint-Maarten en ABC-eilanden

KRALENDIJK – WINAIR zal vanaf 15 november 2023 het aantal vluchten naar en tussen St.-Maarten, Aruba, Curaçao en Bonaire verhogen.

Specifiek voor Bonaire betekent dit dat het eiland een derde wekelijkse vlucht vanuit St.-Maarten zal ontvangen, via Curaçao. “We zijn enthousiast over de verhoging van onze vluchtfrequentie naar en tussen Aruba, Bonaire en Curaçao en de geweldige promotietarieven die we aan onze passagiers op deze routes kunnen bieden,” zegt Hans van de Velde, CEO van WINAIR.

Promotietarieven

Om de extra frequenties te vieren, zal WINAIR promotietarieven introduceren voor reizen tussen de eilanden. Deze zijn geldig tot het einde van het jaar.