Luchthavens Dutch Caribbean praten verder over verduurzaming en connectiviteit

WILLEMSTAD – De afgelopen dagen heeft de Dutch Caribbean Cooperation of Airports (DCAA) voor het tweede achtereenvolgende jaar een conferentie gehouden om te praten over de toekomst van de connectiviteit tussen de eilanden.

Daarbij wordt onder meer gekeken naar mogelijkheden om het vliegen tussen de eilanden te verduurzamen, door bijvoorbeeld elektrisch vliegen of te vliegen met hybride vliegtuigen, waardoor er sprake is van aanzienlijke minder uitstoot.

Ook buigen de luchthavens zich onder meer over mogelijkheden om tarieven die bijdragen aan de kosten voor het reizen tussen de eilanden te harmoniseren, dan wel te verlagen en om andere hindernissen bij het reizen weg te nemen. Zo zouden vluchten tussen de eilanden wellicht efficiënter plaats kunnen vinden als zij worden beschouwd als binnenlands, waardoor er niet steeds zowel bij vertrek als bij aankomst door immigratie hoeft te worden gegaan.

De conferentie werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de zes eilanden, diverse Nederlandse ministeries en buitenlandse partners die ervaring hebben met de materie.

Optimistisch

Hoewel de luchthavens zich optimistisch tonen over de voordelen die kunnen worden behaald met elektrisch vliegen en andere maatregelen, zijn de luchtvaartmaatschappijen sceptischer. Een panel van luchtvaartmaatschappij bestaande uit Divi Divi Air manager Germaine Durand, EZ Air Quality Manager Ivo Oduber en WINAIR directeur Hans Van de Velde was aanzienlijk minder optimistisch.

“Er moet in veel sterkere mate overlegd worden met de luchtvaartmaatschappijen, zodat beter wordt begrepen wat onze behoeften zijn”, meent Van de Velde.

Oduber meent dat de techniek zich nog moet bewijzen voordat luchtvaartmaatschappijen kunnen overwegen nieuwe techniek in te zetten. “Ik twijfel er niet aan dat dit de toekomst is, maar naar mijn inschatting zijn we daar nog lang niet”.

Weinig vet

Ook de burgerluchtvaartautoriteit Curaçao Civil Aviation Authority (CCAA) is nog vrij kritisch. “De lokale airlines hebben weinig vet op de botten. Dit alles gaat aanzienlijke investering met zich meebrengen en wie zal dat betalen?”, vroeg CCAA-directeur Peter Steinmetz tijdens de paneldiscussie met de toezichthouders.