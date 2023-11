Bonaire in de spotlight op internationale DEMA duikbeurs

KRALENDIJK – Bonaire staat dit jaar in de schijnwerpers op de DEMA Show, de toonaangevende vakbeurs voor de duikindustrie, die van 14 tot 17 november 2023 plaatsvindt in het Ernest N. Morial Convention Center te New Orleans. Dit is de eerste keer dat het evenement in deze stad wordt georganiseerd.

De Tourism Corporation Bonaire (TCB) heeft, in samenwerking met 15 eilandpartners, zich ingezet voor een opvallende presentatie. Het Bonaire Paviljoen, gesitueerd nabij de hoofdingang, zal niet te missen zijn voor bezoekers en belooft met een nieuwe uniforme Bonaire-branding en de kenmerkende Bonaire Flamboyance flamingo’s, een warm onthaal.

De partners die dit jaar meereizen naar de DEMA Show zijn De volgende partners zullen dit jaar aanwezig zijn op de show: Belnem House Bonaire, Bonaire East Coast Diving, Buddy Dive Resort, Captain Don’s Habitat, Chogogo Beach & Dive Resort, Courtyard by Marriott, Delfins Beach Resort, Dive Friends Bonaire, Divi Flamingo Beach Resort, Grand Windsock Bonaire, Plaza Beach & Dive Resort, Resort Bonaire, STINAPA, Tourism Corporation Bonaire en VIP Diving, en samen bieden ze bezoekers de kans om de ongerepte duiklocaties van Bonaire te verkennen, een plek die bekend staat als een van de laatste ongerepte parels.

Bovendien maakt Bonaire gebruik van de gelegenheid om met ScubaRadio samen te werken, waarbij beursbezoekers kans maken op fantastische prijzen, waaronder duikervaringen en weekvakanties.