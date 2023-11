Werkzaamheden van start voor nieuwe overkapping bij aankomst Flamingo Airport

KRALENDIJK – Bonaire International Airport, beter bekend onder de naam Flamingo Airport, zegt blij te zijn met de start van werkzaamheden om een overkappingsconstructie voor aankomende passagiers te realiseren.

Hierdoor zijn aankomende passagiers voortaan beschut tegen zowel zon als regen wanneer zij, soms in de rij staan, voor de Visitor Entry Tax en de paspoortcontrole door de Koninklijke Marechaussee.

In het ontwerp van de overkapping is de eigen stijl van de luchthaven terug te zien. Het looppad zal daarnaast een stukje verbreed worden en de overkapping wordt van verlichting voorzien. Dit belooft een mooie verbetering te worden in de reiservaring van onze bezoekers en inwoners van Bonaire!

Fundering

Momenteel wordt de fundering aangelegd, waarbij rekening moet worden gehouden met ondergrondse infrastructuur. Voor de passagiers is een tijdelijke looproute aangelegd langs de bouwplaats.

De luchthaven werkt samen met Mastershades Caribbean en Atelier Lobo & Raymann om het project zo snel als mogelijk op te leveren.