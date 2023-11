Deadline voor vuurwerk- en evenementenvergunningen feestdagen

Kralendijk – Bedrijven die langs de openbare weg vuurwerk willen verkopen of afsteken, hebben een ventvergunning nodig, aldus de Gezaghebber van Bonaire. Deze en andere vergunningen voor activiteiten tussen 15 december 2023 en 14 januari 2024 moeten digitaal aangevraagd worden voor 17 november via de officiële website. Na deze datum neemt de overheid geen aanvragen meer in behandeling.

De Gezaghebber benadrukt dat vergunningen voor de Algemene Politie Keur en buffetvergunningen voor de feestperiode ook voor de gestelde deadline aangevraagd moeten worden.

Het afhalen van de vergunningen kan tot uiterlijk 14 december bij de afdeling Juridische en Algemene Zaken. Overtreders zonder vergunning riskeren bestuurlijke of strafrechtelijke maatregelen.