Bonaire Regatta trekt recordaantal bezoekers van zustereilanden

KRALENDIJK – De Bonaire Regatta heeft dit jaar een recordaantal bezoekers van de naburige eilanden Curaçao en Aruba aangetrokken. In oktober werd het evenement bezocht door 2.702 gasten uit Curaçao en 380 uit Aruba, een significante stijging vergeleken met vorig jaar. De Regatta bevestigt hiermee haar status als een belangrijke trekpleister voor het eiland.

In oktober beleefde Bonaire een toestroom van zeilliefhebbers en toeristen tijdens de jaarlijkse Regatta, met opmerkelijk meer bezoekers uit Curaçao en Aruba dan in 2022. De bezoekerscijfers uit Curaçao sprongen omhoog van 1.844 naar 2.702, terwijl het aantal Arubaanse gasten steeg van 281 naar 380.

De Bonaire Regatta, die elk jaar gehouden wordt, is niet alleen een sportief hoogtepunt, maar draagt ook bij aan de economische en culturele uitwisseling tussen de eilanden van de Caribische Nederland. Met de groeiende aantallen toont de Regatta aan dat het een niet te missen evenement is voor zowel zeilfanaten als vakantiegangers in de regio.