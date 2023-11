Speciale bezorgronde stempassen voor moeilijk bereikbare adressen op Bonaire

KRALENDIJK – FXDC Post is de laatste ronde van bezorgingen ingegaan voor de stempassen van de Tweede Kamerverkiezingen, waarbij het grootste deel reeds is afgeleverd. Op dinsdag 7 november en woensdag 8 november richt de postdienst zich specifiek op adressen zonder brievenbus en appartementen in gesplitste gebouwen.

Bij deze adressen zal men toeteren om de aandacht van bewoners te trekken, zodat zij hun stempas in ontvangst kunnen nemen. De stempassen worden afgeleverd op de adressen zoals vermeld op de passen zelf. Niet-bezorgde stempassen gaan terug naar Burgerzaken.