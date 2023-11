BONHATA verwelkomt nieuwe leden tijdens jaarlijkse bijeenkomst

KRALENDIJK – Op de jaarlijkse algemene vergadering, gehouden op 1 november in het Delfins Beach Resort, heeft de Bonaire Hotel and Tourism Association (BONHATA) verschillende nieuwe bedrijven welkom geheten binnen haar netwerk, dat nu meer dan 120 leden telt. Deze samenkomst bood de gelegenheid voor leden om het afgelopen jaar te evalueren, de huidige uitdagingen binnen de toeristische sector van Bonaire te bespreken en gezamenlijk toekomstperspectieven te verkennen.

In haar toespraak onderstreepte CEO Veroesjka de Windt het cruciale belang van samenwerking binnen de sector. Ze beschreef de leden van BONHATA als een verenigde front dat Bonaire naar een welvarender toekomst leidt, door samen te werken en constructieve relaties te onderhouden met belangrijke stakeholders op het eiland. De focus ligt daarbij op het vinden van evenwichtige oplossingen die sociale, ecologische en economische belangen behartigen.

De vergadering gaf tevens ruimte aan het uitlichten van de voornaamste inspanningen van de organisatie om de toerismeindustrie van Bonaire te ondersteunen en te ontwikkelen ondanks de uitdagingen die zich voordoen.

Airlift uitdaging

De verhouding tussen airlift en het kameraanbod blijft een belangrijke uitdaging voor het eiland. ‘Het vinden van een balans tussen deze twee variabelen is cruciaal voor de welvaart van de toerismesector op Bonaire. Als we dit probleem niet aanpakken, kan dit leiden tot een deflatiespiraal in onze sector en indirect gevolgen hebben voor de rest van de eilandeconomie’, aldus Luite Berkenbosch-voorzitter van het bestuur BONHATA. In 2023 heeft de vereniging een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het oplossen van deze uitdaging door meer dan 200 duizend dollar garant te stellen voor extra United vluchten, wat heeft geleid tot meer luchtverkeer van New Jersey naar Bonaire.

Centraal Dialoog

BONHATA vertegenwoordigt de belangen van de toerismesector als lid van de Centraal Dialoog, een adviesorgaan van werkgevers, vakbonden, de lokale overheid en de Kamer van Koophandel. Een van de belangrijkste ontwikkelingen was de aanpassing van het wettelijk minimumloon, samen met de invoering van een sociaal minimum voor inwoners van Bonaire. BONHATA, samen met de Business Federation Bonaire, heeft getracht het standpunt van de sector hierover te vertegenwoordigen en te pleiten voor steun aan werkgevers om de ingrijpende veranderingen te accommoderen.



Betrokkenheid van belanghebbenden

Om vooruit te lopen op toekomstige kwesties, pleit BONHATA actief voor de betrokkenheid van relevante belanghebbenden in het proces van beleidsvorming. Effectieve beleidsmaatregelen kunnen alleen worden bereikt wanneer er adequate inbreng is van alle betrokken partijen, en 2023 was een cruciaal jaar waarin BONHATA veel sessies hield met belanghebbenden zoals STINAPA, TCB, Centraal Dialoog, het bestuurscollege van Bonaire en vele andere organisaties op het eiland. Tijdens de jaarlijkse vergadering konden leden input geven over onderwerpen die ze graag behandeld willen zien in het komende jaar.



Vooruitkijkend kan de vereniging nu rekenen op de steun van Arnd Chirino en Omar el Hage als twee nieuwe personeelsleden. Hun komst markeert een nieuw hoofdstuk voor BONHATA en valt samen met een gezonde toevoeging van nieuwe leden aan de vereniging. Het bestuur van BONHATA onderging ook enkele veranderingen in 2023 met de toevoeging van Delfins Beach Resort Bonaire, vertegenwoordigd door Chris Opgenoort; en Vincent van der Valk trad toe tot het bestuur om de zetel te vertegenwoordigen die werd gehouden door Van der Valk Plaza Beach & Dive Resort Bonaire. Ten slotte trad Tom Peeters af als gewaardeerd bestuurslid namens VANEPS Bonaire. BONHATA is Tom Peeters dankbaar voor zijn vele jaren van dienst en toewijding.