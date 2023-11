Beachtennissers Bonaire met veel deelnemers naar Aruba

KRALENDIJK – Van 12-19 november wordt het internationale ITF Beachtennis op Aruba georganiseerd. Maar liefst 40 deelnemers uit Bonaire vertrekken komende week om zich op te maken voor het toernooi. Niet alleen gaat het om de eer. Ook wordt er gestreden om de titel.

Dat Beach Tennis in Bonaire immens populair is, blijkt wel uit de vele deelnemers die wekelijks op het eiland aan het spelen zijn. 250-300 Beachtennissers vinden hun weg naar de drie velden die Bonaire voor hen heeft. Van deze spelers gaan er komende week maar liefst 40 naar Aruba.

Populair in Bonaire

Tim Eikholt is bestuurslid van Beach Tennis Bonaire (BTB). Hij ziet de populariteit van ‘zijn’ sport hard groeien: ,,In 2021 zijn er drie nieuwe velden aangelegd. Dit bleek al snel te klein te zijn. Met het ministerie van VWS zijn we in een vergevorderd stadium om acht velden aan te leggen. Dit is ook nodig. Beach tennis in Bonaire is populair. Naar mijn idee kan de sport zich hier op Bonaire verder ontwikkelen”.

De sport die een soort mix is van badminton en tennis met als ondergrond zand, wordt door jong en oud bedreven. Op een eiland als Bonaire, waar het vrijwel altijd mooi weer is, is deze sport uitermate geschikt om te beoefenen.

ITF Beachtennis Aruba

Komende week maken de deelnemers zich op voor het toernooi in Aruba. In verschillende disciplines zullen de spelers uit Bonaire de strijd aangaan met een groot aantal andere internationale deelnemers. ,,We doen niet alleen mee voor de eer. Ook zijn er een aantal spelers die gaan strijden voor de titel”, aldus Eikholt die tevens als één van de fanatieke deelnemers behoort. ,,Afgelopen editie waren mijn medespeelster Farah Mesbahi en ik zelfs doorgedrongen tot het professionele toernooi. Dit gebeurde omdat we in het kwalificatietoernooi voor amateurs goed hadden gespeeld. Farah en ik doen dit jaar weer mee. Er zijn nog meer spelers die naar mijn idee voor een stunt kunnen zorgen. Ook het duo Ryan Richardson & Darvick Anthony en Sigrel Burnet & Xammar Saragoza kunnen namens Bonaire een mooie prestatie gaan neerzetten. Komende week gaan we het zien. Wij hebben er als organisatie en Beachtennissers van Bonaire veel zin in”.