Walter Hellebrand enige kandidaat uit Caribische Regio in verkiezingen voor Tweede Kamer

KRALENDIJK – Walter Hellebrand is de enige kandidaat die de Caribische regio vertegenwoordigt in de Nederlandse Tweede Kamer verkiezingen. De komende dagen is hij op het eiland om met burgers te spreken in aanloop naar de verkiezingen.

Hellebrand, oorspronkelijk afkomstig uit St.-Eustatius staat op de 49e plaats van de kandidatenlijst van de BBB-partij voor Bonaire, Saba en St.-Eustatius. Hellebrand heeft een achtergrond in geschiedenis en onderwijs, opgedaan op Statia, CuraƧao en de Universiteit Utrecht in Nederland.Ā

Hij diende elf jaar lang als Directeur Monumentenzorg op St.-Eustatius, voordat hij in 2021 naar Nederland verhuisde. Hellebrand’s betrokkenheid bij de BBB-partij sluit naar eigen zeggen aan bij de focus op lokale wortels en het herstellen van de machtsverhoudingen tussen het politieke systeem in Den Haag en de bevolking.Ā

De partij pleit voor volledige democratie in het Nederlands Caribisch gebied en streeft ernaar benoemde gezaghebbers te vervangen door gekozen vertegenwoordigers.

De BBB-partij, ook bekend als de BoerBurgerBeweging, werd opgericht in 2019 en behaalde eerder dit jaar een overwinning door 17 zetels te winnen in de Eerste Kamer.

Aanwezig op Bonaire

Hellebrand is tussen 5 en 11 november aanwezig op Bonaire. Hellebrand kan ook worden opgezocht op Facebook: Walter Hellebrand Tweede Kamer.