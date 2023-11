Vacature Operationeel Manager Bonaire

Ben jij klaar voor een uitdagende en hands-on leiderschapsrol in de wereld van bedrijfsgezondheidsoplossingen? Corporate Health Solutions B.V. zoekt een gedreven Operationeel Manager om ons kleine, maar dynamische team te versterken. Als jij het talent hebt om de operationele motor van ons bedrijf soepel te laten draaien, met tactisch inzicht en een passie voor klanttevredenheid, dan willen we jou aan boord hebben!

Over de organisatie

Corporate Health Solutions B.V. is een toonaangevende arbodienstverlener in het Caribisch gebied en is gevestigd op Bonaire. Wij zijn gepassioneerd om organisaties op Bonaire te ondersteunen bij het creƫren van gezondere, productievere en gelukkigere werkomgevingen. Bij ons staat klanttevredenheid en professionaliteit voorop en willen we hiermee bij klanten Ʃcht het verschil maken. Wij bieden oplossingen op het gebied van onder andere ziekteverzuimmanagement, verzekeringsgeneeskunde, preventieve geneeskunde, medische keuringen en arbo advies.

Corporate Health Solutions B.V. heeft haar kantoor op Bonaire met collegaā€™s op Saba en Sint-Eustatius. Het is een groeiende organisatie met veel ambitie. Het team bestaat uit 7 collegaā€™s waaronder een bedrijfsarts, een bedrijfsmaatschappelijk werker, een arbeidsdeskundige, twee arboverpleegkundigen en twee operations support medewerkers. Corporate Health Solutions B.V. is tevens onderdeel van de Medwork Groep (Medwork Caribbean N.V.) welke kantoren heeft op Aruba en Sint-Maarten. In totaal bestaat de Medwork Groep uit circa 35 medewerkers.

Wat de baan inhoudt

Als Operationeel Manager bij Corporate Health Solutions B.V. speel je een cruciale rol in de dagelijkse bedrijfsvoering. Je zorgt ervoor dat de ā€˜operationsā€™ moeiteloos draait door het team te faciliteren en ondersteunen waar nodig. Je bent proceseigenaar voor alle diensten die wij leveren aan onze klanten, zorgt ervoor dat de juiste mensen hiervoor worden ingezet en bewaakt dat de uitvoering ervan succesvol verloopt. Zo waarborg je tevens de kwaliteit van onze dienstverlening aan klanten. Dit bereik je onder andere ook door beheer en optimalisatie van onze operationele processen. Samen met je team bekijk je hoe zaken efficiĆ«nter en effectiever kunnen.

Je onderhoudt bestaande klantrelaties en gaat nieuwe contacten aan om onze diensten uit te breiden. Zo stel je ook offertes en contracten op om nieuwe zakelijke kansen te benutten. Een belangrijk onderdeel van je werk is de bewaking van de financiƫle resultaten van het bedrijf en het periodiek leveren van managementrapportages aan de CEO van de Medwork Groep, aan wie jij rapporteert. Om het team zo succesvol mogelijk te laten functioneren, coach, motiveer en ondersteun je het personeel zodat zij hun volledig potentieel kunnen benutten.



Wat wij van jou verwachten

In deze functie verwachten we iemand die een hands-on mentaliteit heeft en bereid is diverse operationele aspecten aan te sturen. Je beschikt over sterke organisatorische vaardigheden om prioriteiten te stellen en te zorgen voor een soepele dagelijkse bedrijfsvoering. Je moet in staat zijn om duidelijk te communiceren met verschillende belanghebbenden, zowel intern als extern, en informatie effectief over te brengen. Een proactieve en klantgerichte houding is daarbij cruciaal. Daarnaast verwachten we dat je in staat bent om de visie van de organisatie om te zetten naar duidelijke doelen en het team kan inspireren om deze doelen te bereiken. Verder verwachten wij:

Hbo werk- en denkniveau;

Ervaring in een operationeel leidinggevende functie;

Commerciƫle ervaring binnen een dienstverlenende organisatie;

Kennis en inzicht in financieel management;

Actief in het opbouwen en onderhouden van een netwerk;

Ervaring met het aansturen, motiveren en ontwikkelen van teams en individuen in hun rol en als professional;

Mondelinge vaardigheden in het Nederlands en Engels, Spaans en Papiamento zijn een pre.

Wat wij bieden

Een passend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden;

Een dynamische baan met veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid;

Een klein en gedreven team en je maakt deel van een groter netwerk van professionals in het Caribisch gebied;

Een groeiende organisatie met veel ruimte voor jouw eigen ideeƫn en inbreng;

Functie voor 36-40 uur.

Hoe te solliciteren

Stuur ons jouw sollicitatie, inclusief motivatiebrief naar hrm@medwork.aw. Voor vragen of informatie over de functie kun je contact opnemen met Dhr. A. Chin Kwie Joe (Interim Manager Bonaire) via +599 7171820.