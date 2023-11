Eerste Special Olympics Kingdom Games in Bonaire officieel geopend 

Op zaterdagochtend zijn de Special Olympics Kingdom Games officieel geopend. Deelnemers van de verschillende eilanden kwamen samen op het Wilhelminaplein om de opening van de eerste Special Olympics in Bonaire bij te wonen. De 119 atleten uit Aruba, Curaçao, Saba, Sint Maarten, Sint Eustatius en Bonaire zullen de komende twee dagen de strijd met elkaar aan gaan.

Voor het eerst in de geschiedenis worden er op Bonaire de Special Olympics Kingdom Games georganiseerd. Het evenement, dat bedoeld is voor mensen met een verstandelijke beperking, werd op een feestelijke manier geopend. Na de gebruikelijke speeches, werd het Olympisch vuur naar het plein gebracht. Onder luid gejuich werd het evenement daarna officieel geopend.

Bonaire als gastland

Een van de organisatoren van de Special Olympics kijkt vol verwachting uit naar de twee dagen die komen. Sharifa Sedney was namens Indebon aanwezig om de sporters een zo onvergetelijk mogelijk evenement te laten ervaren. Niet alleen zijn het de eerste Special Olympics, ook denkt Sedney dat het evenement de komende jaren vaker georganiseerd gaat worden: “De Special Olympics worden iedere twee jaar georganiseerd. Ik ben heel blij dat Bonaire het gastland is. Toch hoop ik dat andere eilanden in de toekomst dit evenement ook gaan organiseren. Wel hebben we in Bonaire het doel om elk jaar een vergelijkbaar evenement te gaan organiseren voor verstandelijke gehandicapten. Komende periode zullen we bij elkaar gaan komen om hier over te praten”.

Het evenement zal twee dagen duren. De atleten die meedoen aan de Special Olympics Kingdom Games zullen meedoen aan de onderdelen voetbal, honkbal, bolas, beach volleybal, atletiek en zwemmen. Tijdens het evenement maken de deelnemers nieuwe vrienden, krijgen zij een betere conditie en wordt er gebouwd aan zelfvertrouwen. Na zondag zal iedereen weer terug vliegen naar zijn eigen eiland.

Onvergetelijke momenten

Een bijzondere gebeurtenis die altijd in het geheugen van Sedney zal blijven staan was de aankomst van de deelnemers op Flamingo Airport vanuit de andere eilanden. “Afgelopen donderdag stonden fotografen, fans en organisatie op de deelnemers te wachten. Toen de delegatie vanuit Curaçao aan kwam, werden ze luid aangemoedigd. Een aantal atleten stonden daar met een grote glimlach en zeiden: ‘We are famous, we are famous’. Ik vond dat zo mooi om te zien. Dat zal ik nooit meer vergeten’.