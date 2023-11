Twee processen-verbaal uitgedeeld bij verkeerscontrole op luchthaven Bonaire

KRALENDIJK – Tijdens een geplande verkeerscontrole door de Koninklijke Marechaussee op het luchthaventerrein van Bonaire op dinsdag 31 oktober, zijn tien voertuigen geïnspecteerd. Van de gecontroleerde voertuigen ontvingen twee bestuurders een proces-verbaal voor meerdere overtredingen, waaronder het rijden zonder geldig rijbewijs en het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het besturen van het voertuig.

Bij een van de staande gehouden voertuigen bleken kinderen zonder de verplichte veiligheidsgordel vervoerd te worden en was er geen kinderzitje aanwezig. De bestuurder kon daarnaast geen geldig rijbewijs overleggen en ontving hierdoor een proces-verbaal. Een andere bestuurder werd bekeurd omdat hij al rijdend een mobiele telefoon in de hand had en geen geldige verzekeringspapieren kon tonen bij de controle.

Deze verkeerscontroles worden met enige regelmaat uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee om de veiligheid op en rond het luchthaventerrein te waarborgen.