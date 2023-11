Bewustwording HIV/AIDS centraal in speciale themamaand op Bonaire

KRALENDIJK – De bewustwordingsmaand voor HIV/AIDS gaat binnenkort van start op Bonaire met een scala aan informatieve activiteiten om het bewustzijn en de kennis over HIV/AIDS te vergroten. De kick-off is in lijn met Wereld Aids Dag op 1 december, waarbij dit jaar het thema ‘Let communities lead’ centraal staat. De activiteiten worden georganiseerd door de afdeling Infectiepoli van Fundashon Mariadal, EQ Bonaire en de GGD Bonaire.

In het kader van deze themamaand staan verschillende hoogtepunten op het programma, waaronder een campagne via diverse media, een presentatie van de hiv-campagne aan de gemeenschap, en klinische lessen voor zorgprofessionals. Ook wordt een gezondheidsmarkt en een zorgconferentie georganiseerd, en als interactief element is er een speurtocht voor gezondheidsbewustzijn.

De organisatoren benadrukken het belang van deelname door de hele gemeenschap om zo samen een ondersteunende en goed geïnformeerde samenleving te vormen. Verdere details over de geplande activiteiten, zoals data, tijden en locaties, worden binnenkort bekendgemaakt. Het doel is om door samenwerking en kennisdeling bij te dragen aan een wereld waar meer begrip is voor hiv/aids.