Amado Vrieswijk onderweg naar Japan voor Wereldkampioenschap Slalom

Van 10 tot en met 14 november zal Amado Vrieswijk gaan deelnemen aan de laatste Slalom World Cup van het jaar. In Japan gaat de voor Bonaire uitkomende ‘windfoiler’ proberen de wereldtitel te pakken.

In Japan is Vrieswijk de enige surfer die voor Bonaire uitkomt. Bij het onderdeel slalom staan de zeilers op een surfboard die door middel van een foil boven het water uit wordt geduwd. Degene die in de race als eerste aankomt, verdient de meeste punten.

In 2021 werd Vrieswijk wereldkampioen. Afgelopen seizoen werd zijn titel overgenomen door de Pool Maciek Rutkowski. Vrieswijk staat dit seizoen in het tussenklassement op de zesde plaats, maar houdt bij een goed resultaat in Japan het podium in zicht. De wereldtitel is nog haalbaar, maar daarvoor zullen zijn directe concurrenten geen goede resultaten moeten neerzetten.