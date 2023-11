Weer veel interesse voor workshop EU-Fondsen van International Desk Bonaire

KRALENDIJK – Een workshop georganiseerd door het International Desk Bonaire van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) heeft opnieuw veel interesse opgewekt bij organisaties die meer informatie willen over het binnenhalen van EU-fondsen.

Bij binnenkomst werden de deelnemers welkom geheten door het team van het International Desk, ondersteund door een training van het Speciaal Gezantschap van RCN. De workshop begon met een korte introductie van Esther Broeksema, projectcoördinator van het International Desk. Hierna gaf Felix Braeckman, projectschrijver van het International Desk, met zijn presentatie over de EU-fondsen.

Tijdens de workshop werd duidelijk hoe belangrijk samenwerking is voor organisaties op een klein eiland als Bonaire. Door samen te werken, vergroten organisaties op Bonaire hun kansen bij het indienen van een voorstel.

International Desk Bonaire (IDB)

Diverse EU-programma’s en VN-programma’s bieden veel kansen voor Bonaire op het gebied van kennisontwikkeling en financiële ondersteuning, zowel voor het OLB als voor belanghebbenden in de Bonairiaanse samenleving.

Per 1 juli 2022 is daarom bij het OLB een internationaal bureau ingericht van Bonaire, met als doel het delen van informatie over beschikbare Europese en andere internationale fondsen voor Bonaire.

De komende tijd zullen er nog meer workshops worden georganiseerd.