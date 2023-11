Politie Bonaire gaat over tot opruiming in beslag genomen voertuigen

KRALENDIJK – Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) voert op donderdag 30 november 2023 een grote opruimactie uit bij de afdeling Ketenbeslag. Hierbij bestaat de kans dat bepaalde voertuigen vernietigd zullen worden, met name zij waarvoor een rechtelijke uitspraak tot vernietiging is of die niet langer geschikt zijn voor de weg.

Het KPCN geeft aan dat van sommige in beslag genomen voertuigen de eigenaren onbekend zijn. Daarom doet de politie een oproep aan iedereen wiens voertuig in beslag of in bewaring is genomen. Zij kunnen contact opnemen via mail ketenbeslag@politiecn.com of tijdens kantooruren bellen naar (+599) 715 8087 om een afspraak te maken voor het ophalen van hun voertuig. Eigenaren dienen zich te melden met een eigendomsbewijs en moeten voldoen aan alle verplichtingen, zoals het bezitten van een geldig rijbewijs en verzekeringsbewijs.

Voertuigen die op dinsdag 28 november 2023 nog niet zijn opgehaald, worden twee dagen later, op donderdag 30 november, vernietigd.