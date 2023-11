Nationaal ombudsteam en Kinderombudsman houden spreekuren op Bonaire

KRALENDIJK – Tussen 8 en 11 november zal het team van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman spreekuren op Bonaire houden. Inwoners krijgen de gelegenheid gratis hun vragen te stellen of klachten over overheidsinstanties in te dienen. Vragen of klachten over instanties als het Openbaar Lichaam, de Belastingdienst, politie, IND, kinderopvang of scholen zijn welkom.

De spreekuren zijn als volgt gepland:

Woensdag 8 november: 09.00-11.30 uur bij Jong Bonaire.

Donderdag 9 november: 14.30-16.30 uur bij Fundashon Cocari in Rincon.

Zaterdag 11 november: 09.00-11.30 uur opnieuw bij Jong Bonaire.

Bij elk spreekuur kan er gecommuniceerd worden in het Nederlands, Papiaments, Spaans of Engels. Als de spreekuren niet schikken, kunnen inwoners hun vragen of klachten op diverse andere manieren kenbaar maken. De Nationale ombudsman is bereikbaar via telefoon op +31 70 356 35 63, WhatsApp op +31800 33 55 555, en via het klachtenformulier op hun website. De Kinderombudsman kan telefonisch benaderd worden op +31 70 8506 995, via WhatsApp op +31 6 27 24 52 79, of via e-mail op ombudswerk@kinderombudsman.nl.