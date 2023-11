FXDC Post verzorgt bezorging stempassen voor 22 november verkiezingen

KRALENDIJK – Voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november zorgt FXDC Post voor de bezorging van de stempassen. Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) heeft de stempassen overhandigd aan FXDC Post, die sinds afgelopen woensdag al met de bezorging is begonnen. Bewoners worden opgeroepen hun brievenbussen dagelijks te legen en te controleren. Alle stempassen moeten uiterlijk 8 november zijn uitgedeeld.

FXDC Post doet haar uiterste best om de stempassen zo spoedig en nauwkeurig mogelijk te bezorgen. Zij verzoeken bewoners die vragen hebben over hun stempas om contact op te nemen via het emailadres info@fxdc-post.com.