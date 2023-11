Weersomstandigheden blijven wisselvallig op Bonaire en de andere eilanden

KRALENDIJK – De weersituatie in onze regio wordt actiever omdat een groot gebied met regen en onweersbuien langzaam vanuit het oosten onze kant op komt. In de afgelopen uren heeft deze activiteit zich al naar het westen verplaatst en als eerste Bonaire bereikt, gevolgd door Curaçao en uiteindelijk Aruba.

Vandaag kunnen we meer regen en onweer verwachten vanwege dit weersysteem. Sommige buien kunnen behoorlijk hevig zijn en kunnen overstromingen veroorzaken in kwetsbare gebieden.

Een storing boven de Caribische Zee heeft 60% kans om zich in de komende 7 dagen te ontwikkelen tot een tropische cycloon. Ongeacht de ontwikkeling zal dit weersysteem in de komende dagen blijven zorgen voor ongunstige weersomstandigheden in onze regio.

De windrichtingen kunnen enigszins variëren en zijn over het algemeen zwak tot matig, met kracht 1 tot 3 (1 tot 19 km/u, 1 tot 10 knopen). De temperaturen blijven overdag rond de 30ºC en de minimumtemperatuur 25ºC.