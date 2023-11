Vacature Rental Agent

SunRentals Bonaire is al ruim 20 jaar een gevestigde naam op Bonaire voor het beheer en de verhuur van villa’s en appartementen. De kwaliteit van onze accommodaties en een uitmuntende service is van groot belang. Voor ons jonge en kleinschalige team zijn wij op zoek naar een gastgerichte jongeheer/dame om de functie van Rental Agent in te vullen.

Als Rental Agent ben jij voor gasten het gezicht van Sunrentals. Jij werkt zowel binnen als buiten kantoor, je houdt je bezig met het maken van reserveringen, het plannen en aansturen van ons housekeeping team, je hebt administratieve taken, je denkt mee over (social media) marketing, zorgt ervoor dat de accommodaties in goede staat verkeren en je hebt veel contact met gasten. Je bent vooral overdag werkzaam (inclusief zaterdagen) en je bent af en toe ook een uurtje in de avond beschikbaar om gasten in te checken. Je vindt het leuk om alles tot in de puntjes voor ze te regelen en zorgt ervoor dat de accommodaties er tip top uit zien.

Het is een veelzijdige baan binnen een gezellig en jong team. Je werkzaamheden zijn heel divers en je krijgt van ons veel verantwoordelijkheid en het vertrouwen om zelfstandig je werk te doen. Wij bieden een passend salaris en een leuke werksfeer!

Klinkt dit goed en heb jij daarnaast ook je autorijbewijs en spreek je op zijn minst de Nederlandse en Engelse taal, dan komen we graag met je in contact. Graag ontvangen we jouw motivatie en CV via management@sunrentalsbonaire.com en wie weet tot snel!

Reageren kan tot uiterlijk 10 november 2023.