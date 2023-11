Vacature Gastvrouw | Gastheer ontbijt Marriott Restaurant

Haven (Restaurant binnen het Marriott Resort) is op zoek naar een gepassioneerde en getalenteerde Gastvrouw/Gastheer (ontbijt) om ons team te versterken. Ons restaurant is een gerenommeerde culinaire bestemming waar creativiteit, kwaliteit en gastvrijheid samenkomen. Als Gastvrouw | Gastheer zorg jij ervoor dat al onze gasten een onvergetelijke ervaring hebben binnen ons restaurant.

Functieomschrijving:

Als Gastvrouw | Gastheer voor Ontbijt bij ons Marriott Restaurant ben je de sleutel tot het creëren van een gastvrije en aangename sfeer voor onze gasten tijdens het ontbijt. Je zult verantwoordelijk zijn voor het begroeten van gasten, het toewijzen van tafels, het opnemen van bestellingen en het zorgen voor een soepele en aangename eetervaring. Deze positie vereist uitstekende klantenservice vaardigheden en een positieve, gastgerichte houding.

Verantwoordelijkheden:

Verwelkomen van gasten bij de ingang en begeleiden naar hun tafel.

Efficiënt toewijzen van tafels en zorgen voor gasten comfort.

Uitleggen van het ontbijtmenu en beantwoorden van vragen van gasten.

Opnemen van bestellingen voor dranken en gerechten en doorgeven aan keuken en bediening.

Beheren van wachtlijsten en zorgen voor een vlotte tafel omloop.

Behandelen van klachten en zorgen van gasten op een professionele manier.

Samenwerken met collega’s om een naadloze service te bieden.

Zorgen voor een schone en opgeruimde eetruimte volgens Marriott-normen.

Bijdragen aan een gastvrije en aangename sfeer in het restaurant.

Vereiste kwalificaties:

Uitstekende klantenservice, vaardigheden en een gastgerichte houding.

Sterke communicatievaardigheden en vermogen om effectief met gasten en collega’s te communiceren.

Vermogen om te multitasken en onder druk te werken in een drukke ontbijt setting.

Aandacht voor detail en netheid.

Teamspeler met een flexibele instelling.

Hoe te solliciteren:

Als je geïnteresseerd bent in de functie van Gastvrouw | Gastheer voor Ontbijt bij Haven en voldoet aan de bovenstaande kwalificaties, nodigen we je van harte uit om te solliciteren. Stuur je CV naar hr@havenbonaire.com. We kijken ernaar uit om van je te horen en je te verwelkomen in ons team bij Haven. Samen streven we naar gastvrijheid van wereldklasse.