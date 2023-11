Vacature Casemanager FACT

Op Bonaire zijn we bij Mental Health Caribbean (MHC) voor het fact-team op zoek naar een enthousiaste en bevlogen collega in de functie van: Casemanager FACT

Functie: Wat vragen wij van jou?

Je hebt een relevante HBO-opleiding, zoals verpleegkunde (incl. BIG-registratie) of social work (SPH, MWD etc.)

Je beschikt over meerdere jaren werkervaring en hebt brede kennis van de

behandelmethoden binnen de verslavingszorg en de psychiatrie, waaronder in het bijzonder

FACT.

Je hebt ervaring met de doelgroep met “double/ tripple” problematiek.

Je hebt kennis van motivationele gespreksvoering.

Je beheerst de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk, en bij voorkeur ook

Papiamentu en/of Spaans.

Je werkt en denkt systemisch.

Je hebt kennis van het omgaan met cliënten van verschillende etnische achtergronden.

Je hebt een flexibele werkhouding, kan goed samenwerken en bent bereid

bereikbaarheidsdiensten te draaien.

Organisatie: Waar ga je aan de slag?

MHC ontwikkelt zich steeds meer naar een allround GGZ-instelling. We werken vooral ambulant in intensieve samenwerking met zowel verwijzers en ketenpartners als met het informeel steunsysteem van cliënten. De aard van de problematiek kan variëren van licht, enkelvoudig tot zwaar en complex. Naast onze ambulante manier van werken, passen we maatwerk toe en stellen we onze cliënt centraal. En om dit te bewerkstelligen werken onze medewerkers met creativiteit, passie en doorzettingsvermogen.

Organisatie: Wat bieden wij?

Inschaling hangt af van je achtergrond en werkervaring en vindt plaats in FWG 55 (min $ 3.545,- en max $ 5.041,-). De bedragen zijn bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur). We bieden een contract voor de duur van één jaar zonder uitzicht op een vast dienstverband. Verder bieden we een dynamische werkomgeving met ontwikkelmogelijkheden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo draagt MHC ruim bij aan je pensioenopbouw en wordt er tegemoet gekomen in de eventuele verhuis- / emigratiekosten.

Kom je ons team versterken?

Heb je interesse in deze functie? Stuur dan zo snel mogelijk, doch uiterlijk voor vrijdag 17 november 2023 je sollicitatie en CV naar secretariaat@mentalhealthcaribbean.com. Binnengekomen sollicitaties nemen we gelijk in behandeling. Indien je vragen hebt, kun je contact opnemen met teamleider Signalda Domacassé (+599 7961021 of signalda.domacasse@mentalhealthcaribbean.com).