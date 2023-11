Twee Italianen op Bonaire International Airport aangehouden voor witwassen

KRALENDIJK – Twee Italiaanse mannen van 41 en 60 jaar oud zijn op donderdag 26 oktober aangehouden op Bonaire International Airport wegens verdenking van witwassen. Bij controle werd een geldbedrag van circa 30.000 dollar ontdekt, afkomstig van de verkoop van goedkope horloges voor hogere prijzen. De mannen zijn inmiddels van het eiland verwijderd.

De aanhouding vond plaats na een melding van Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), die informatie had ontvangen over het duo dat horloges en parfums op straat verkocht. Na fouillering en inspectie van hun bagage en kleding door de Koninklijke Marechaussee en Douane Caribisch Nederland werd het verdachte geldbedrag ontdekt. De verdachten konden de herkomst van dit geld niet verklaren. Als gevolg hiervan werd het geld in beslag genomen en moesten de mannen Bonaire verlaten.

De aanhouding was het resultaat van een efficiënte samenwerking tussen verschillende veiligheidsdiensten, waaronder het Openbaar Ministerie, KPCN, Douane Caribisch Nederland en de Koninklijke Marechaussee. De diensten zetten steeds meer in op Informatie Gestuurd Optreden/Politiewerk (IGO/IGP), een strategie die duidelijk zijn vruchten afwerpt.