Reizigers kunnen weer stemmen op beste reisbestemming

KRALENDIJK – Er kan weer gestemd worden op de Travel + Leisure’s 2024 World’s Best Awards. Bonaire staat op de stemlijst in de categorie ‘eilanden’, en Harbour Village Beach Club in de categorie ‘Hotels’.

Reizigers kunnen tot en met 26 februari 2024 stemmen. De TCB zegt organisaties of burgers aan te moedigen de vragenlijst te sturen naar medewerkers, trouwe klanten, vrienden en familie te sturen met de vraag om ook te stemmen.

Deelnemers aan de stemming moeten zich registreren en op de vragenlijst aanvinken dat zij het Caribisch gebied en Bonaire hebben bezocht.