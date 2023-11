Nina den Heyer nu ook beëdigd als gedeputeerde

KRALENDIJK- Op dinsdagavond is ook Nina den Heyer beëdigd als gedeputeerde. In tegenstelling tot haar vorige periode als gedeputeerde, is Den Heyer nu aangetreden als vak-gedeputeerde. Dat betekent dat zij geen specifieke partij vertegenwoordigt in het bestuurscollege.

Den Heyer gaf aan blij te zijn haar oude rol weer op te pakken. “Ik weet dat er mensen zijn die dachten dat ik het eiland in de steek liet, maar dat is niet zo. Ik kan nu zeggen dat ik terug ben om de klus af te maken”.

Verschillende raadsleden wensten de kersverse gedeputeerde het beste toe in haar nieuwe rol. Gezaghebber Reynold (Nolly) Oleana was het meest uitgebreid in zijn welkomstwoord. Volgens de gezaghebber is het werk van een gedeputeerde niet eenvoudig. “Er zijn verschillende lastige vraagstukken, waaraan gewerkt moet worden”, aldus Oleana. Hij noemde als voorbeeld de klimaatvoorziening, maar ook het vermogen voor het eiland voor een belangrijk deel in haar eigen voedselvoorziening te voorzien.

College

Het bestuurscollege bestaat nu uit voorzitter Nolly Oleana en gedeputeerden Clark Abraham, Anjelica Cecilia en Nina Francees-Den Heyer.